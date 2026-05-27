        Spor camiasından bayram mesajları!

        Spor camiasından bayram mesajları!

        Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile kulüpler Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Spor camiasından bayram mesajları!

        Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile Süper Lig kulüpleri sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

        Federasyonlar ve kulüplerin yeni yıl mesajları şu şekilde:

        TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU

        "Toplumsal barışın ve ortak değerlerimizin temelini oluşturan; dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlık duygularımızı pekiştiren Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği bu müstesna günler, bizlere sadece paylaşmayı değil; aynı zamanda birbirimize daha sıkı kenetlenmeyi, sorumluluk almayı ve ortak değerlerimizi geleceğe taşımayı da hatırlatmaktadır. Toplumsal birlik bilincini hayatımızın her alanına taşıma temennisiyle; Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Futbol ailemizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

        "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerimizin daha da anlam kazandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı’nın milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; sevginin, hoşgörünün ve yardımlaşmanın hayatımızın her alanına yansıdığı güzel bir bayram geçirilmesini diliyorum. Kırgınlıkların geride kaldığı, dostlukların pekiştiği, çocuklarımızın yüzünün güldüğü nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum."

        TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

        "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz."

        BEŞİKTAŞ

        "Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."

        FENERBAHÇE

        "Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam âlemine, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz."

        GALATASARAY

        "Kurban Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

        TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN

        "Bir Kurban Bayramı’nı daha aynı sevdanın etrafında, birlik ve beraberlik duygularımızı tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bayram, burukluklarımız da var. Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor; ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil; acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza durarak, kulübümüzün yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."

        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Dayısını öldürdü, cesediyle 3 gün kaldı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
