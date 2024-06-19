Spor yazarları, A Milli Takım'ın Gürcistan maçını değerlendirdi: Sıkıysa yakala!

"BİZİM ARDA GÜLERİMİZ VAR"

Gürcan Bilgiç/Sabah: "Çok renkli, heyecanlı, yetenekli ve arzulu bir ön tarafımız var. Hakan Çalhanoğlu yönetiyor onları, Arda Güler yardımcı lider konumunda. Çalışılmış setlerimiz var. Ferdi'ye de bir plan yapmış Montella, defans arkasına koşularını düşünerek Barış Alper'e de. Düşünün, Orkun üç kez son vuruş şansını yakaladı. Ona da özel görev verilmiş, kenardan gelenler tembihlenmiş. Biraz diri, biraz da sakin olsa maçın kahramanı, tabelanın ismi olacaktı Orkun.

Bırakalım bunları; Arda Güler var formamız altında, ritim bulacak kaliteli ayaklarımız da listede. Kazanmak önemliydi oyundan çok. Yolları açık olsun Bizim Çocuklar'ın."