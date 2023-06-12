Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi

Murat Özbostan/Sabah: "Fenerbahçeli futbolcular dün sahada onur mücadelesi yaptı. İlk andan son dakikaya kadar savaştılar. Çünkü kupayı çok istiyorlardı. Finalin yıldızları vardı. Birinci sırada Arda Güler… Her hareketi akıl doluydu. Yorulana kadar müthiş oynadı. Onu televizyondan değil bir kez çıplak gözle izlemeli herkes. Batshuayi ağır sakatlıklar yaşadı ama finali harika yaptı. Attığı 2 gol Fenerbahçe'ye kupayı getirdi. Tüm maçlarda olsa acaba sarı-lacivertliler ligi zirvede bitirir miydi diye düşünmeden edemiyor insan.

Şimdi yeni bir sezonda, yeni bir Fenerbahçe'den söz ediyor herkes. Rüya takım kurulacağı haberleri her gün manşet. Ama asıl önemlisi teknik direktör kim olacak? Bu yıldızlar kime emanet edilecek! Yerli mi olur, yabancı mı olur bilmem ama Jesus giderken en büyük jesti başkanlığı boyunca kupa görmeyen Ali Koç'a yaptı."