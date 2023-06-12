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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasını değerlendirdi. İşte yazarlardan Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferi yorumu...

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  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe'de goller 1 ve 29. dakikalarda Michy Batshuayi'den geldi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 9 yıllık kupa hasretine son vermiş oldu. Spor yazarları ise Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında aldığı kupa zaferini yorumladı. İşte yazarların yorumları...
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Uğur Meleke/Hürriyet: "Fenerbahçe, dün santradan itibaren iştahlı, arzulu ve presli oyunuyla maçın fişini 30’uncu dakikada çekmişti zaten. Başakşehir bu sene zaman zaman güçlü prese karşı benzer sıkıntılar yaşadı: Pres görünce geride geveliyor, geveliyor, geveliyorlar. 

    Fenerbahçe’deyse manşette Batshuayi’nin istekli sezon finalinin yanı sıra, Arda Güler-Enner Valencia arasındaki telepatik bağlantı var. Arda topu her ayağına aldığında Valencia’yı aradı adeta. Dün 10’da, 18’de ve 39’da Valencia’ya çok iyi toplar attı ama gol çıkaramadı bu ikili o iyi bağlantıdan."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Murat Özbostan/Sabah: "Fenerbahçeli futbolcular dün sahada onur mücadelesi yaptı. İlk andan son dakikaya kadar savaştılar. Çünkü kupayı çok istiyorlardı. Finalin yıldızları vardı. Birinci sırada Arda Güler… Her hareketi akıl doluydu. Yorulana kadar müthiş oynadı. Onu televizyondan değil bir kez çıplak gözle izlemeli herkes. Batshuayi ağır sakatlıklar yaşadı ama finali harika yaptı. Attığı 2 gol Fenerbahçe'ye kupayı getirdi. Tüm maçlarda olsa acaba sarı-lacivertliler ligi zirvede bitirir miydi diye düşünmeden edemiyor insan.

    Şimdi yeni bir sezonda, yeni bir Fenerbahçe'den söz ediyor herkes. Rüya takım kurulacağı haberleri her gün manşet. Ama asıl önemlisi teknik direktör kim olacak? Bu yıldızlar kime emanet edilecek! Yerli mi olur, yabancı mı olur bilmem ama Jesus giderken en büyük jesti başkanlığı boyunca kupa görmeyen Ali Koç'a yaptı."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Gürcan Bilgiç/Fotomaç: "Tüm sezon neredeyse her rakibe karşı maçı domine eden bu takımda gecenin parıltısı Arda Güler'di. Bakmayın siz Batshuayi'nin 2 gol attığına her şeyi yapan, hazırlayan, kupanın kulplarını takımının eline veren bu genç yıldız oldu. Herkesin gözü onun üstünde, top onun ayağına geldiğinde yapacaklarındaydı. Arda Fenerbahçe için ilk kupasının senaryosunu yazdı ve oynadı.

    Valencia o kadar çok top ezdi ki ya da Batshuayi o kadar çok top kaybetti ki skorun 2 de kalması Fenerbahçe forvetlerinin 'becerisiydi' Bu kupa hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarını yeni sezona daha moralliistekli başlatacak."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Oktay Derelioğlu/Takvim: "Fenerbahçe tarihinin belki de en kolay final maçını oynadı. Henüz 1. dakikada atılan gol, Başakşehir takımının oyuna konsantre olmadığının kanıtıydı. Başakşehir takımının adeta erkenden tatile çıkması, Avrupa için çok değerli olan final karşılaşmasının, hazırlık maçı havasında geçmesine sebep oldu. Arda Güler maça ağırlığını koyarak yıldızlaştı. Batshuayi kalitesini konuşturdu.

    Başkan Ali Koç'un geç kalmadan yeni hocayı ve transferleri getirmesi gerekecek. Doğru bir teknik adam ve mantıklı transferler yapılırsa, gelecek sezon şampiyonluk yarışının içinde yeniden var olabilir Fenerbahçe. Artık taraftarların da sabrı kalmadı fakat bu kupayla az da olsa Ali Koç yönetiminin de bir kredi kazandığını varsayabiliriz.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Levent Tüzemen/Sabah: "Emre Belözoğlu'nun 'Ya tutarsa' diye sahaya sürdüğü macera kokan kadro, F.Bahçe önünde sefilleri oynadı. Jesus, futbolcularını kupayı kazanmak adına zihinsel olarak iyi hazırlamıştı. Çok koşan, önde basan, rakibe çalım atacak alan bile bırakmayan, rakip kalede adeta dans eden F.Bahçeli oyuncular, final vuruşlarında isabetli olsalardı farklı kazanırlardı. Özellikle Arda Güler, F.Bahçe'yi maestro gibi yönetti. Hiç rakip markajına girmedi, topu ayağına aldığında çevresini radar gibi inceledi ve boştaki arkadaşlarına akıllı paslar attı. Arda'yı izlerken insan büyük keyif alıyor çünkü top ayağına çok yakışıyor."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Ercan Güven/Milliyet: "Fenerbahçe sezonlar boyu özlediği, istediği, 'hasretinden başkanlar eskittiği' bir Kupa kazandı sonunda. Hem de son derece fiyakalı bir finalde, son derece fiyakalı bir futbolla. İki numara, miki numara! Sonuçta Türkiye Kupası’nı kazanana da “şampiyon” demiyorlar mı? Kimse küçümsemesin; 'keser/kesmez' polemiklerine girmesin. Dokuz yıldır o bile yoktu.

    Adeta askeri bir disiplinle oynayan Fenerbahçe’ye finali kolay kazandıran taktik belliydi: Parola 'eskisi gibi' işaret 'Arda'... Müthiş çalım, adrese orta, şık asist ve milimetrik paslarıyla Arda…Artık lig bitti iş işten geçti ama Fenerbahçe önde baskılı oynadığında Arda takımın etkisini, karşı kaleye ulaşmasını, golcülerin topla buluşmasını en az ikiye katlıyor."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Tabii ki gecenin adamı Arda oldu. Öylesine özel öylesine beceri dolu işler yaptı ki izlerken hayran kalmamak mümkün değil. Keza sezonun en istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu da oyunun her anında sahaya büyük bir enerji koydu.

    Kaçırılan şampiyonlukların ardından Fenerbahçe taraftarını bir nebze olsun mutlu edebildi. Sanırım en çok da başkan oduktan sonra futbolda ilk kupasını kazanan sayın Ali Koç mutlu olmuştur."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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