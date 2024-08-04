Spor yazarları Galatasaray'ın Süper Kupa'da aldığı Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi!

"İKİ AYDA BU TAKIMA NE OLDU?"

Ahmet Çakar/Sabah: "Maç boyu bakıyoruz, G.Saray'ın hiçbir oyuncusu vasat bile değil. Bir takım iki ayda nasıl bu hale gelir? Pek tabii ki böyle bir başlangıç lig için ölçü olmaz ama mesela Mertens ve Ziyech sanki emekli olmuşlar. Nelsson hata üstüne hata yapıyor, Berkan ve Torreria'nın hücum destekleri sıfır. Sonuçta G.Saray çok şaşırttı. Belki de böyle bir mağlubiyet bazı şeyler konusunda erken önlem almalarını sağlar."