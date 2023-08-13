Spor yazarları Kaysersipor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray’ın Kerem Demirbay’lı-Zaha’lı-Icardi’li son yarım saatte biraz daha etkili olduğunu ve birkaç kez gole yaklaştıklarını söyleyebiliriz ama bence sarı kırmızıların en önemli eksikliği atak sürekliliği. Geçen sezonki şampiyon kadronun atak sürekliliğinin en önemli sırrı, tamamlanamayan ataklar sonrası karşı preste Torreira’nın olağanüstü katkısıydı. Galatasaray şu an geri kazanma departmanında Torreira’nın aklını-dinamizmini arıyor bence."

Uğur Meleke/Hürriyet: "Bu sezon Tottenham mesela sola Zaha, sağa Zaniolo’yu, en öne de Icardi’yi takviye etseydi, İngiliz kamuoyunda 'iyi transfer dönemi geçirdiler' diye yorumlanabilirdi.

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"UÇAKLAR TAHTAYI GEÇEMEDİ"

Erman Toroğlu/Sabah: "Transfer ayının başladığından bugüne kadar devamlı uçak indiren takım Galatasaray. Dün bu uçakları çok indiren takımın karşısında, transfer tahtası kapalı bir takım vardı. Uçaklar, tahtayı geçemedi. Kimse kusura bakmasın bu kadar transferden sonra "Yedek kulübesi de neredeyse bir takım" diyorsan, bu takımın daha farklı futbol oynaması gerekirdi. Galatasaray oynuyor gözüktü, o kadar.

Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, diğerlerine göre transferle makası açtılar. Bakalım bu makas lige yansıyacak mı? Futbol sahada oynanıyor, uçak indirmekle olmuyor veya çilekle, kirazla da olmuyor. Onları çok konuşur hava yaparsan, çileği değil ayvayı yersin!"