Arsenal kazandı Lig Kupası'nda üst tura çıktı
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Arsenal, Ipswich Town'ı deplasmanda 4-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Ipswich Town ile Arsenal kozlarını paylaştı.
Portman Road Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Londra ekibi 4-1 kazandı.
Ev sahibinin tek golünü 62. dakikada Anis Mehmeti kaydetti.
Arsenal'da ise sahneye 7 ve 47. dakikada Max Dowman, 16. dakikada Noni Madueke ile 58. dakikada Mikel Merino çıktı.
Bu sonuç ile Arsenal adını üst tura yazdırdı.
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