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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal kazandı Lig Kupası'nda üst tura çıktı

        Arsenal kazandı Lig Kupası'nda üst tura çıktı

        İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Arsenal, Ipswich Town'ı deplasmanda 4-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        Arsenal adını üst tura yazdırdı!

        İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Ipswich Town ile Arsenal kozlarını paylaştı.

        Portman Road Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Londra ekibi 4-1 kazandı.

        Ev sahibinin tek golünü 62. dakikada Anis Mehmeti kaydetti.

        Arsenal'da ise sahneye 7 ve 47. dakikada Max Dowman, 16. dakikada Noni Madueke ile 58. dakikada Mikel Merino çıktı.

        Bu sonuç ile Arsenal adını üst tura yazdırdı.

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        #Ipswich Town
        #İngiltere Lig Kupası
        #Arsenal
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