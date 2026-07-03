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        Haberler Spor Diğer Güreş 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

        Sarayiçi Er Meydanı'ndaki 665. tarihi buluşma, 3 gün sürecek.

        Kırkpınar'da 40'ı başpehlivan olmak üzere 817 güreşçi kendi boylarında birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

        Anonsla çayıra çıkan minik-1 boydaki 41 pehlivan, cazgırın salavatıyla güreşe tutuşarak, 6,5 asrı aşan geleneğin bu yılki buluşmasını başlattı

        Bugün 14 boyda güreşler yapılacak.

        HAVA SICAKLIĞI VE YÜKSEK NEM EN AZ RAKİP KADAR ZORLAYACAK

        Güreşlerin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi adasının etrafından geçen Tunca Nehri'nin oluşturduğu nem dolayısıyla güreşçiler, rakiplerinin yanı sıra sıcak ve nemle de mücadele edecek.

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        Son günlerde bunaltıcı sıcakların yaşandığı kentte, pehlivanlar sarf edecekleri efor, alanın özelliği ve vücutlarına sürülen zeytinyağı nedeniyle sıcağı daha fazla hissedecek.

        Aralıklarla sağanak geçişlerinin beklendiği kentte nem oranının bazı saatlerde yüzde 70'in üzerine çıkması bekleniyor.

        Meteoroloji verilerine göre bugün Edirne'de hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak. Sıcaklığın, cumartesi günü 31, pazar günü ise 32 derecede seyretmesi tahmin ediliyor.

        BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş kategorisi müsabakaları, bugün 16.30'da başlayacak.

        Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar lig performanslarına göre sekizerli 4 torbaya ayrıldı.

        Bu yıl ligin ilk üç ayağında en çok puan toplayan başpehlivanlardan oluşan ilave bir torba da oluşturuldu.

        Birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar, 32'ye kalma müsabakalarında güreşmeyecek. Dördüncü torba ile beşinci torbadaki başpehlivanlar, birinci tura yükselmek için mücadele edecek. Bu müsabakaların ardından 8 başpehlivan, yarın yapılacak başpehlivanlık birinci tur güreşlerine katılma hakkı elde edecek.

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        Yarın ise birinci tur güreşlerinde 32 başpehlivan karşı karşıya gelecek.

        Pehlivanların yer aldığı torbalar şöyle:

        1. Torba: Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Enes Doğan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Erkan Taş, Yunus Emre Yaman, Ali İhsan Batmaz.

        2. Torba: Seçkin Duman, Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Kan, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Yıldıray Pala, Yıldıray Akın.

        3. Torba: Serdar Yıldırım, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek, Abdulrefik Öner, Mustafa Doğan Özkaya, Faruk Akkoyun.

        4. Torba: Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara, Hamza Özkaradeniz.

        5. Torba: Onur Susuz, Süleyman Başar, Tanju Gemici, Serhat Elvan, Hasan Güzeller, Ünal Karaman, Ali Yanatma, Tolga Turan.

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