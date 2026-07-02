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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amedspor, Galatasaray'dan Berk Kızıldemir'i açıkladı

        Amedspor, Galatasaray'dan Berk Kızıldemir'i açıkladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'ın altyapısında yetişen kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan Amedspor'a transfer oldu!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Berk Kızıldemir'i renklerine bağladı.

        Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir’e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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