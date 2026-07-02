Amedspor, Galatasaray'dan Berk Kızıldemir'i açıkladı
Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'ın altyapısında yetişen kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 22:07 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Berk Kızıldemir'i renklerine bağladı.
Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir’e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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