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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Amedspor'dan 5 yeni transfer için imza töreni!

        Amedspor'dan 5 yeni transfer için imza töreni!

        Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, kadrosuna kattığı Samuel Ballet, Yira Sor, Mohamed Khalil, Gökhan Gül ve Rayan Lutin için toplu imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 23:36 Güncelleme:
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        Amedspor'dan toplu imza töreni!

        Süper Lig’de mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler, kadrosuna kattığı 5 futbolcu için taraftarların katılımıyla imza töreni düzenledi.

        Kayapınar ilçesindeki Amedstore önünde düzenlenen törene Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile yeni transferler Samuel Ballet, Yira Sor, Mohamed Khalil, Gökhan Gül ve Rayan Lutin katıldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği törende yapılan açıklamaların ardından Başkan Eren ile futbolcular, taraftarların önünde sözleşmeleri imzaladı.

        ‘AMEDSPOR SÜPER LİG’DE KALICI BİR TAKIM OLACAK’

        Törende konuşan Kulüp Başkanı Nahit Eren, 2 aylık yoğun çalışma sonucunda 16 transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, “2 aydır yoğun bir çalışmayla toplamda bugüne kadar 16 transfer gerçekleşti. Amedspor Süper Lig'de kalıcı bir takım olacak. Kalıcı bir takım olmak da bize yetmeyecek dedik. Aynı zamanda üst sıraları zorlayacak, Avrupa kupalarında, Avrupa'da bu rengi, bu kimliği, bu kültürü taşıyacak ve temsil edecek yetenekler alacağız dedik. Pazar günü kombine biletlerimiz satışa çıktığında 3 günde bütün kombine biletlerimiz tükendi. Yarın itibarıyla, satışa çıkarmadığımız ve toplam biletlerimizin yüzde 50'sini oluşturan biletlerimizi de satışa çıkaracağız. Pazar günü 21.30'da Amed Stadı sizler tarafından tamamen doldurulacak. Bunu da çok iyi biliyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmamız için sizlerin desteği, sizlerin stadı doldurması çok önemli” dedi.

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