Anderlecht: 1 - Lyon: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anderlecht ile Lyon karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lyon ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 00:02 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anderlecht ile Lyon kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Fransız ekibi 2-1 kazandı.
Anderlecht'in tek golünü 61. dakikada Cvetkovic kaydetti. Lyon'da ise sahneye 8. dakikada Nartey ile 22. dakikada Nakamura çıktı.
Bu sonucun ardından Anderlecht lig aşamasına puansız başladı. Lyon ise 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı.
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