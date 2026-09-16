Real Madrid kazandı Arda Güler maçın yıldızı oldu!
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada 68 dakika süre alırken maçın da yıldızı seçildi.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:35 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Elche ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı.
Milli futbolcumuz Arda Güler maçın 68 dakikasında yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Ayrıca genç oyuncu maçın yıldızı seçildi.
Elche'nin gollerini 71. dakikada Abiel Osorio ile 83. dakikada Fer Nino kaydetti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri ise 25. dakikada Matias Dituro (KK), 33. dakika Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Carlos Espi kaydetti.
Bu sonucun ardından Elche ligde 2 puanda kaldı. Real Madrid ise puanını 6'ya yükseltti.
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