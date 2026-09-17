Barcelona: 7 - Racing Santander: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona sahasında Racing Santander'ı ağırladı. 9 golün çıktığı mücadeleyi Katalan devi 7-2 kazandı.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 00:34 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 6. hafta karşılaşmasında Barcelone sahasında Racing Santander'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-2 kazandı.
Barça'ya galibiyeti getiren golleri Joao Cancelo, Raphinha (3), Asier Villalibre (k.k), Gabriel Jesus ve Lamine Yamal kaydetti. Santander'in golleri ise Maguette Gueye ve Yassir Zabiri'den geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona 6'da 6 yaptı ve 18 puanla liderliğini sürdürdü. Racing Santander ise 7 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak. Racing Santander ise Celta Vigo deplasmanında sahne alacak.
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