İspanya La Liga devi Barcelona, geçtiğimiz sezon Al Ahly altyapısından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in bonservisini 1.5 milyon euro karşılığında aldı.

Barcelona, 18 yaşındaki Mısırlı santrforun performansından memnun kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

İlk olarak altyapıda oynatılması planlanan Abdelkarim, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BEDELİ 150 MİLYON EURO

Barcelona, 1.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in sözleşmesine 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydu. Böylece genç oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedeli, ödenen bonservisin tam 100 katı oldu.

Hamza Abdelkarim, bu sezon İspanyol deviyle 1 maça çıktı.

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