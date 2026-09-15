Bonservisine 1.5 milyon euro verildi! Ayrılık bedeli 150 milyon euro oldu
Barcelona, Al Ahly'den Hamza Abdelkarim'in bonservisini 1.5 milyon euro karşılığında aldı. Geçtiğimiz sezonda Barcelona'da kiralık olarak geçiren 18 yaşındaki santrforun satın alma maddesi 150 milyon euro oldu.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 21:50 Güncelleme:
İspanya La Liga devi Barcelona, geçtiğimiz sezon Al Ahly altyapısından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in bonservisini 1.5 milyon euro karşılığında aldı.
Barcelona, 18 yaşındaki Mısırlı santrforun performansından memnun kaldı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
İlk olarak altyapıda oynatılması planlanan Abdelkarim, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
BEDELİ 150 MİLYON EURO
Barcelona, 1.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in sözleşmesine 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydu. Böylece genç oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedeli, ödenen bonservisin tam 100 katı oldu.
Hamza Abdelkarim, bu sezon İspanyol deviyle 1 maça çıktı.
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