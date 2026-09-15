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        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Bonservisine 1.5 milyon euro verildi! Ayrılık bedeli 150 milyon euro oldu

        Bonservisine 1.5 milyon euro verildi! Ayrılık bedeli 150 milyon euro oldu

        Barcelona, Al Ahly'den Hamza Abdelkarim'in bonservisini 1.5 milyon euro karşılığında aldı. Geçtiğimiz sezonda Barcelona'da kiralık olarak geçiren 18 yaşındaki santrforun satın alma maddesi 150 milyon euro oldu.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 21:50 Güncelleme:
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        İmzayı attı! Ayrılık maddesi 150 milyon euro

        İspanya La Liga devi Barcelona, geçtiğimiz sezon Al Ahly altyapısından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in bonservisini 1.5 milyon euro karşılığında aldı.

        Barcelona, 18 yaşındaki Mısırlı santrforun performansından memnun kaldı.

        SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

        İlk olarak altyapıda oynatılması planlanan Abdelkarim, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

        BEDELİ 150 MİLYON EURO

        Barcelona, 1.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in sözleşmesine 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydu. Böylece genç oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedeli, ödenen bonservisin tam 100 katı oldu.

        Hamza Abdelkarim, bu sezon İspanyol deviyle 1 maça çıktı.

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        #barcelona
        #Hamza Abdelkarim
        #la liga
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