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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Inter Turku deplasmanında tur peşinde!

        Başakşehir, Inter Turku deplasmanında tur peşinde!

        Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Inter Turku ile karşılaşacak. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, Finlandiya'da turu geçmek için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        Başakşehir, tur için sahada!

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.

        Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

        Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı.

        Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, karşılaşmada forma giyebilecek.

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        BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

        İstanbul Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

        Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

        Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

        Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay

        Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

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