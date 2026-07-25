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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih, Sacha Boey'le yollarını ayırmayı planlıyor

        Bayern Münih, Sacha Boey'le yollarını ayırmayı planlıyor

        Alman devi Bayern Münih, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile yollarını ayırma kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 20:55 Güncelleme:
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        Bayern Münih'ten Boey kararı!

        2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Fransız sağ Sacha Boey'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        BOEY GÖZDEN ÇIKARILDI

        Fichajes'in haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'nin yanı sıra Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha ile de bonservisiyle yollarını ayırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen üç oyuncunun da kadroda düşünülmediği belirtildi.

        FREUND: BOEY PLANLAMAMIZDA YER ALMIYOR

        Christopher Freund, yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve João Palhinha, gelecek sezon planlamamızda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

        TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

        Öte yandan Bavyera ekibinin Alphonso Davies, Hiroki Ito ve Armindo Sieb için gelecek uygun teklifleri de değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu üç futbolcu satış listesinde yer almasa da kulübün cazip tekliflere açık olduğu kaydedildi.

        HEDEF HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK

        Bayern Münih'in oyuncu satışlarından elde edeceği gelirle hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü aktarıldı.

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