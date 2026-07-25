Bayern Münih, Sacha Boey'le yollarını ayırmayı planlıyor

2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Fransız sağ Sacha Boey'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BOEY GÖZDEN ÇIKARILDI

Fichajes'in haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'nin yanı sıra Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha ile de bonservisiyle yollarını ayırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen üç oyuncunun da kadroda düşünülmediği belirtildi.

FREUND: BOEY PLANLAMAMIZDA YER ALMIYOR

Christopher Freund, yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve João Palhinha, gelecek sezon planlamamızda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan Bavyera ekibinin Alphonso Davies, Hiroki Ito ve Armindo Sieb için gelecek uygun teklifleri de değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu üç futbolcu satış listesinde yer almasa da kulübün cazip tekliflere açık olduğu kaydedildi.

HEDEF HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK

Bayern Münih'in oyuncu satışlarından elde edeceği gelirle hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü aktarıldı.