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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        Beşiktaş BOA, Gizem Turan'ı açıkladı!

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı renklerine bağladığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, pivot pozisyonunda görev yapan Gizem Başaran Turan ile sözleşme imzalandı.

        KARİYERİ

        Geçen sezonu Emlak Konut takımında geçiren 33 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı maçlarda 5 sayı, 4,3 ribaund ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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