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        Beşiktaş rekorlarıyla Süper Lig'de dikkat çekiyor

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ın 68 yıllık lig tarihinde kırdığı rekorlar dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Beşiktaş rekorlarıyla ligde dikkat çekiyor

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçında 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş, 68 yıllık lig tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde en uzun süre yenilmeyen takım olarak yıllardır rekoru elinde tutuyor.

        Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet yaşamadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.

        NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

        Süper Lig'in 68 yıllık tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

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        Siyah-beyazlı takım, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

        Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

        EN FARKLI GALİBİYET REKORU

        Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

        1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 15 Ekim 1989'da oynanan karşılaşmayı 10-0 kazanarak tarihe geçti.

        Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

        DERBİ "KRALI"

        Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

        Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

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        Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

        SEYİRCİ REKORU

        Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

        Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

        Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

        DERBİLERDEKİ EN KÖTÜ PERFORMANS

        Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak da tarihe geçti.

        Siyah-beyazlı takım, Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenildi.

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        5 KIRMIZI KART GÖREN TEK TAKIM

        Beşiktaş, Türkiye'nin 68 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.

        Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde bir önceki sezonun şampiyonu olarak 2003-2004'e de iyi başlayan ve ilk yarıyı lider bitiren siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun ikinci yarısına büyük bir şokla başladı.

        2003-2004 sezonunun 18. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'nda 25 Ocak 2004 tarihindeki karşılaşmada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız'ın hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 6 kişi kaldı.

        Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.

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