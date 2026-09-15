Beşiktaş savunmada ve hücumda ayağa kalktı!

Beşiktaş bu sezon oynadığı 11 resmi maçın 9’unu kazanırken, iki maçta mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların maç başı puan ortalaması 2.45 olurken, bu maçlarda 20 gol atan Kartal, bunların 11’ini son 3 maçta kaydetti.

Bu sezon 6 iç saha maçı oynayan Beşiktaş bu karşılaşmaların tamamında ilk devreyi önde kapattı. Rakiplerine ilk yarıdan baskı kuran Beşiktaş, bu maçların tamamından galip gelmeyi de başardı.

Siyah-beyazlılarda skora katkı kale hariç her bölgeden geldi. Beşiktaş’ta 13 farklı futbolcu takıma gol katkısı sağladı.

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Beşiktaş’ın en çok gol katkısı veren ismi 3 gol, 2 asistle Orkun Kökçü olurken siyah-beyazlılarda 7 futbolcu hem gol atarken hem de asist yaptı. Takımın genele yayılan hücum performansı da teknik ekibi oldukça sevindirdi.

İşte Beşiktaş’ın gol dağılımı:

Orkun: 3 gol, 2 asist

Vlahovic: 4 gol

Cerny: 3 gol, 1 asist

Murillo: 2 gol, 1 asist

İlhan: 2 gol, 1 asist

Rıdvan: 1 gol, 2 asist

Trossard: 1 gol, 1 asist

Oh: 1 gol, 1 asist

Olaitan: 4 asist

Semih: 1 gol

Rashica: 1 gol

Emirhan: 1 gol

Agbadou: 1 asist

SAVUNMADA ŞUT BİLE ÇEKTİRMİYOR!

11 resmi maç geride kalırken Beşiktaş attığı 20 golün karşılığında kalesinde sadece 5 gol gördü. Kauno Zalgiris, Alanya ve Fenerbahçe’den 1’er gol yiyen Beşiktaş, Çorum maçında kalesinde 2 gol gördü. Geriye kalan 7 maçta ise rakiplerine kaleyi kapattı.

Siyah-beyazlılar oynadığı 11 maçın 10’unda rakiplerini 1 gol beklentisinin altında tuttu. Sadece Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Midtjylland’ı 2-0 mağlup ettiği maçta rakibi 1.28 gol beklentisi yakaladı.

Süper Lig’de en az iş düşen isim kaleci Nübel oldu. Siyah-beyazlıların 5 maçta kalesine gelen şut sayısı sadece 9...

Ligde kalesinde gördüğü gol sayısı 4 olurken, 8 averajla yoluna devam ediyor. Beşiktaş, 2003-2004 sezonundan sonra en yüksek averajı yakaladığı sezonu yaşıyor.

Kara Kartal’ın ağlarına ilk 45’te gol atan takım yok. 6’sı Avrupa, 5’i lig olmak üzere bu maçlarda kalesinde gördüğü hiçbir gol ilk devrede gelmedi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaların ilk devrelerinde rakiplerine şans tanımıyor.