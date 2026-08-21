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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Yılmaz göz dolduruyor!

        Rıdvan Yılmaz göz dolduruyor!

        Beşiktaş'ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz, Kauno Zalgiris karşısında yaptığı 2 asistle maça damgasını vurdu. Italiano'nun kısa sürede vazgeçilmezi olan 5 yaşındaki futbolcu, özellikle hücumdaki performansıyla alkış topladı.

        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        Rıdvan Yılmaz göz dolduruyor!

        Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk 11'deki vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz, performansını yükseltmeye devam ediyor.

        25 yaşındaki sol bek, Kauno Zalgiris karşısında özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti. Belçikalı yıldız Trossard ile birlikte rakibin sağ kanadını etkili kullanan Rıdvan, iki golün de hazırlayıcısı oldu.

        6. dakikada kullandığı köşe vuruşunda topu Oh'un kafasıyla buluşturan Rıdvan, Güney Koreli forvetin fileleri havalandırmasıyla ilk asistini yaptı.

        MURILLO'YA "AL DA AT" DEDİ

        Beşiktaş'ın sol beki, 12. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Rıdvan bu kez Murillo'ya yaptığı gol pasıyla takımının ikinci golünde başrol oynadı.

        Rıdvan, karşılaşmayı 2 asistle tamamlayarak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

        Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a geri dönen ve kısa süre sol bekte yeniden değişmez olan Rıdvan, bu sezona da Vincenzo Italiano yönetiminde iyi başladı.

        6 maçın 5’ine ilk 11’de başlayan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ın bu süreçte gol yemeyen savunmasının kilit parçalarından oldu.

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        #beşiktaş
        #Rıdvan Yılmaz
        #asist
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