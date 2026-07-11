Beşiktaş'ta Salih Özcan takımla çalıştı!

Sokak ortasında böyle çatışmaya girdiler... 25 gün hayata tutunabildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Haziran'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameraya yansırken, ağır yaralanan 26 yaşındaki Oğulcan Dinç'ten acı haber geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde 25 gündür tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kayb... Daha Fazla Göster Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Haziran'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameraya yansırken, ağır yaralanan 26 yaşındaki Oğulcan Dinç'ten acı haber geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde 25 gündür tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. (İHA) Daha Az Göster