Beşiktaş'ta yeniler aradan sonra adapte olacak!

Beşiktaş’ta Fabio Miretti sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçının arından Erzurumspor karşısında da forma giyememişti.

Marsilya hazırlıklarına takımla birlikte başlayan İtalyan futbolcunun kadroda olması bekleniyor.

Miretti, Çorum FK maçında 77. Dakikada oyuna girerek ilk kez forma giymişti. Miretti'nin milli arada tam anlamıyla hazır hale gelmesi planlanıyor.

Juventus’tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak katılan Miretti için İtalyan kulübüne 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Siyah-beyazlıların bu opsiyonu kullanması durumunda bonservis bedeli üç mali yıla yayılarak ödenecek.

POKU DA ISINIYOR

Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Ernest Poku ise Erzurumspor karşısında son 8 dakikada süre buldu.

Çorum maçında da 7 dakika süre alan Hollandalı futbolcunun, adaptasyonunun milli arada tamamlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Poku için kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro ödenecek. Şarta bağlı olan satın alma opsiyonu ise 20 milyon Euro olacak.