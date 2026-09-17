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        Haberler Spor Futbol İspanya Necmeddin Bilal Erdoğan: Final Barcelona - Real Madrid olsun

        Necmeddin Bilal Erdoğan: Final Barcelona - Real Madrid olsun

        HT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak İspanya Süper Kupa organizasyonunun tanıtımı TFF'nin Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tanıtıma katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Finalde hep gönül Real Madrid - Barcelona olsun istiyor. İnşallah öyle olur; bir El Clasico'yu İstanbul'da izleyicilerle paylaşmış oluruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        Necmeddin Bilal Erdoğan: Final Barcelona - Real Madrid olsun

        2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek.

        Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın yer aldığı organizasyonda 3 stadyum kullanılacak.

        2 Şubat – Chobani Stadı: Barcelona - Atletico Madrid

        3 Şubat – Tüpraş Stadı: Real Madrid - Real Sociedad

        6 Şubat – RAMS Park Stadı: Final maçı

        "FİNALDE EL CLASICO OLSUN"

        TFF'nin Riva Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım organizasyonunda HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Finalde hep gönül Real Madrid - Barcelona olsun istiyor. İnşallah öyle olur; bir El Clasico'yu İstanbul'da izleyicilerle paylaşmış oluruz." ifadesini kullandı.

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        DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

        Kurulduğu günden bu yana sporseverleri ekran başına kilitleyen HT Spor, İspanya Süper Kupası'nın heyecanını da milyonlara ulaştıracak. 2-6 Şubat tarihleri arasında tüm dünyanın gözü HT Spor'da olacak. İspanya Süper Kupası'nda yarı finaller ve final maçı HT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

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        #İspanya SÜper Kupası
        #TFF
        #Necmeddin Bilal Erdoğan
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