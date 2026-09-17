2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek.

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın yer aldığı organizasyonda 3 stadyum kullanılacak.

2 Şubat – Chobani Stadı: Barcelona - Atletico Madrid

3 Şubat – Tüpraş Stadı: Real Madrid - Real Sociedad

6 Şubat – RAMS Park Stadı: Final maçı

"FİNALDE EL CLASICO OLSUN"

TFF'nin Riva Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım organizasyonunda HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Finalde hep gönül Real Madrid - Barcelona olsun istiyor. İnşallah öyle olur; bir El Clasico'yu İstanbul'da izleyicilerle paylaşmış oluruz." ifadesini kullandı.

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🏆 İspanya Süper Kupa heyecanı 2-6 Şubat'ta İstanbul'da yaşanacak; tüm coşku şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında olacak! 📺



🗣️ @kevserimesahin: Finalde hangi takımları bekliyorsunuz?



🎙️ Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Finalde hep gönül… pic.twitter.com/erIfRX4Jxb — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2026

DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

Kurulduğu günden bu yana sporseverleri ekran başına kilitleyen HT Spor, İspanya Süper Kupası'nın heyecanını da milyonlara ulaştıracak. 2-6 Şubat tarihleri arasında tüm dünyanın gözü HT Spor'da olacak. İspanya Süper Kupası'nda yarı finaller ve final maçı HT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.