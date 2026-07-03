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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Enner Valencia milli takım kariyerini sonlandırdı

        Enner Valencia milli takım kariyerini sonlandırdı

        Ekvador Milli Takımı'nın efsane golcüsü Enner Valencia, 109 maçta 49 gole imza attığı milli takım kariyerini noktaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 16:39 Güncelleme:
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        Valencia milli takımı bıraktı!

        Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, milli takım kariyerini sonlandırdı.

        Ekvador Milli Futbol Takımı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki forvet için, "109 maç, 49 gol ve dünyanın en güzel formasıyla dev bir miras. GOAT. Süper Enner. Keçi. Ülkeye kendini adadığın ve onu en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

        Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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