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        Fenerbahçe'de Lyon maçı hazırlıkları başladı

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı akşamı Olimpik Lyon'u konuk edecek olan Fenerbahçe, zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de Lyon mesaisi başladı

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü yenilenme ile tamamladı.

        Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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