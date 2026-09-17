Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşirdiği antrenmanla devam etti.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:30 Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. İspanyol futbolcu Marco Asensio, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
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