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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’den Dominik Livakovic ve transfer açıklaması!

        Fenerbahçe’den Dominik Livakovic ve transfer açıklaması!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ve Olympiakos'tan resmi transfer teklifi almadıklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        F.Bahçe'den Livakovic açıklaması!

        Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ve Olympiakos'tan resmi transfer teklifi almadıklarını açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb takımlarında kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livakovi için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır" denildi.

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