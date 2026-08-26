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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely: 1-0'ı savunmayacağız!

        Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely: 1-0'ı savunmayacağız!

        UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor'u ağırlayacak Ferencvaros'ta teknik direktör Balazs Borbely basın toplantısında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        Borbely: 1-0'ı savunmayacağız!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı Ferencvaros'un teknik direktörü Balazs Borbely, "1-0'ı savunmak hedefimiz değil. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ona göre hareket edeceğiz." dedi.

        Borbely, maçın oynanacağı Groupama Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk maçta aldıkları sonucun da etkisiyle Trabzonspor'un savunmanın arkasında boşluklar bırakabileceğini belirterek, akıllı oynayarak kendilerine verilen fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

        Her maçın farklı bir hikayesinin olduğunu anlatan Borbely, "Başakşehir maçında da rakibimizi yeteri kadar analiz ettik. Gördüğümüz kadarıyla Salah, şimdi başka pozisyonda yer alacak. Bizim Türkiye'de ikinci yarıdaki performansımız gibi oynamamız gerekiyor. Maksimum hazırlıkları yaptık. İyi durumdayız. Yarın bu bakış açısı ve motivasyonla sahaya çıkacağız." diye konuştu.

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        Penaltı atışlarına çalışıp çalışmadıkları yönündeki bir soru üzerine de Borbely, "Hazırlık yaparken penaltılara da çalışıyoruz. Penaltılara sıra gelmezse ben daha mutlu olurum." yorumunu yaptı.

        Borbely, ilk maçta aldıkları 1-0'lık sonucun rövanş maçına etkisine ilişkin ise "Sadece 1 gole odaklanmamızı iyi taktik olarak görmüyorum. Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Kendi oyunumuzu oynayan, akıllıca organize ve karakterli ekip istiyorum. 1-0'ı savunmak hedefimiz değil. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ona göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        #trabzonspor
        #Ferencvaros
        #Salah
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