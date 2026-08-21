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        Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. etabı bu hafta sonu Hollanda'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

        Sprint elemelerinin bugün yapılacağı etapta yarın TSİ 13.00'te sprint yarışı ve TSİ 17.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 23 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

        Bu sezon şimdiye kadarki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 6, takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile McLaren sürücüsü Lando Norris ise birer galibiyet elde etti.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        - Pilotlar

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 219

        2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 169

        3. George Russell (Büyük Britanya): 160

        4. Charles Leclerc (Monako): 138

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 128

        - Takımlar

        1. Mercedes: 379

        2. Ferrari: 307

        3. McLaren: 220

        4. Red Bull: 177

        5. Racing Bulls: 66

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        #formula 1
        #Hollanda Grand Prix
        #F1
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