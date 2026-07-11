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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Salih Özcan'dan şampiyonluk sözleri!

        Beşiktaş'ta Salih Özcan'dan şampiyonluk sözleri!

        Beşiktaş'ın 3+1 yıllığına renklerine bağladığı 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan, Slovakya kampında basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

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        Beşiktaş'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Salih, "Beşiktaş büyük bir aile. Gerçekten büyük bir camia. O yüzden çok mutluyum. Herkes beni iyi karşıladı, ondan dolayı da çok mutluyum. O yüzden maçların başlamasını gerçekten dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

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        Milli takımdan arkadaşı Orkun Kökçü ile oynamaktan keyif aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Orkun ile oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Aynı düşünüyoruz. Oynama stilinden dolayı gerçekten bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Milli takımda da herkes gördü. İspanya maçı olsun, son ABD maçı olsun. O yüzden iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Siyah-beyazlı takıma transferinde Orkun Kökçü'nün etkisinin olduğunu vurgulayan Salih Özcan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

        "Futbolun dışında da gerçekten ara sıra konuşuyoruz. Halimi hatırımı soruyor. Babasıyla çok iyi ilişkim var. Gerçekten ara sıra arıyordu, konuşuyorduk. Dediğim gibi arayıp "Durum nasıl?" gibisinden soruyordu. O yüzden gerçekten Orkun'un bir şekilde etkisi var."

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        Salih Özcan, Beşiktaş'ın şampiyonlukları hak ettiğini aktardı. Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki müsabakalara değinen deneyimli oyuncu, "Hocamızla ilgili ilk izlenimim çok iyi. Gerçekten çok iyi bir enerjisi var. Bizi sahaya götürüyor, sahayı gösteriyor. Kendisi de herhalde bizimle antrenman yapmak isterdi. O kadar güzel enerjisi var. Kamp yoğun geçiyor ama bu yoğunluk kampta önemli. Bu, sahada da işimizi biraz kolaylaştırır. Avrupa Ligi'ndeki maça da iyi bir hazırlanma oldu. İlk maç evimizde. Büyük ihtimalle o maçı alırız." değerlendirmesinde bulundu.

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        "İNŞALLAH BU SENE ŞAMPİYON OLURUZ"

        Siyah-beyazlı taraftarların şampiyonluk beklentisiyle ilgili bir soruya Salih Özcan, "Beşiktaş büyük bir kulüp, şampiyonlukları hak ediyor. İnşallah bu sene şampiyon oluruz." yanıtını verdi.

        Kendisini "6 numara" pozisyonunda daha rahat hissettiğini dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, "O daha çok maça bağlı. 6 numara genelde benim pozisyonum. Orkun önlerde golleri atsın da biraz rahat oynasın. Arkayı ben süpürürüm." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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