Beşiktaş'ta Salih Özcan'dan şampiyonluk sözleri!

Salih Özcan, Beşiktaş'ın şampiyonlukları hak ettiğini aktardı. Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki müsabakalara değinen deneyimli oyuncu, "Hocamızla ilgili ilk izlenimim çok iyi. Gerçekten çok iyi bir enerjisi var. Bizi sahaya götürüyor, sahayı gösteriyor. Kendisi de herhalde bizimle antrenman yapmak isterdi. O kadar güzel enerjisi var. Kamp yoğun geçiyor ama bu yoğunluk kampta önemli. Bu, sahada da işimizi biraz kolaylaştırır. Avrupa Ligi'ndeki maça da iyi bir hazırlanma oldu. İlk maç evimizde. Büyük ihtimalle o maçı alırız." değerlendirmesinde bulundu.