Fransız basını duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
Beşiktaş'ın, Reims forması giyen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği Reims forması giyen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura için yeniden girişimlerde bulunuyor.
25 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
Reims, Beşiktaş ile birlikte Marsilya ve Everton gibi takımların da ilgilendiği Nakamura için 25 milyon euro bonservis belirledi.
Nakamura için 25 milyon euro'luk net beklentisi olan Reims'in, 25 yaşındaki futbolcu için adı açıklanmayan bir takımdan 18 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Avrupa'dan Everton'ın yanı sıra Marsilya'nın da 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Reims forması ile 32 maça çıkan Nakamura, bu müsabakalarda 14 gol atıp 3 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nakamura'nın, Reims ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.