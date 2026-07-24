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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Fransız basını duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!

        Fransız basını duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!

        Beşiktaş'ın, Reims forması giyen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği Reims forması giyen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura için yeniden girişimlerde bulunuyor.

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        25 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

        Reims, Beşiktaş ile birlikte Marsilya ve Everton gibi takımların da ilgilendiği Nakamura için 25 milyon euro bonservis belirledi.

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        Nakamura için 25 milyon euro'luk net beklentisi olan Reims'in, 25 yaşındaki futbolcu için adı açıklanmayan bir takımdan 18 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

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        Avrupa'dan Everton'ın yanı sıra Marsilya'nın da 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

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        Geçtiğimiz sezon Reims forması ile 32 maça çıkan Nakamura, bu müsabakalarda 14 gol atıp 3 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nakamura'nın, Reims ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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