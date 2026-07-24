Fransız basını duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!

Özgür Özel'den ilk açıklama

Özgür Özel, Hacı Bayram'da cuma namazının ardından "Günün sonunda Yeni Parti'yi Parti Meclisi'ni, Parti Başkanı'nı bildirmiş ve TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz önümüzdeki süreçte Yeni Parti ilk ve son k... Daha Fazla Göster Özgür Özel, Hacı Bayram'da cuma namazının ardından "Günün sonunda Yeni Parti'yi Parti Meclisi'ni, Parti Başkanı'nı bildirmiş ve TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz önümüzdeki süreçte Yeni Parti ilk ve son kez ana muhalefet olarak bütçe çalışmalarına katılacak" dedi Daha Az Göster