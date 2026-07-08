Galatasaray için Curtis Jones iddiası

Geride kalan 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan, 3 gol ve 3 asist üreten Jones, takımın en fazla süre alan orta saha oyuncularından biri oldu. Ancak sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle geleceği belirsizliğini korurken, Avrupa'nın birçok kulübü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.