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        Galatasaray için Curtis Jones iddiası

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, orta saha mevkisi için İngiliz ekibi West Ham'da oynayan Curtis Jones'a talip oldu. Transferde Nottingham Forest ve Inter'le rakip halinde olan Sarı Kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

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        İngiliz basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, Curtis Jones için Inter ve Nottingham Forest ile yarış halinde. 25 yaşındaki İngiliz orta saha, altyapısından yetiştiği Liverpool formasıyla merkez orta saha başta olmak üzere 8 numara ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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        Geride kalan 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan, 3 gol ve 3 asist üreten Jones, takımın en fazla süre alan orta saha oyuncularından biri oldu. Ancak sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle geleceği belirsizliğini korurken, Avrupa'nın birçok kulübü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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        GALATASARAY DA ADAYLARDAN

        Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Jones'u önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği öne sürülürken, Inter'in uzun süredir oyuncuyla ilgilendiği, Nottingham Forest'ın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.

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