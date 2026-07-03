Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol GÜNÜN MAÇLARI || 3 Temmuz 2026 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        GÜNÜN MAÇLARI || 3 Temmuz 2026 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        3 Temmuz 2026 günün maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. FIFA Dünya Kupası'nda yükselme mücadelesi veren takımlar kritik karşılaşmalarda sahaya çıkarken, "Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 3 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç takvimi, günün karşılaşmaları, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünya Kupası heyecanı 3 Temmuz Cuma günü birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Turnuvada çeyrek final yolunda kritik mücadelelere sahne olacak maçlar öncesinde futbolseverler günün programını araştırıyor. 3 Temmuz 2026 bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Dünya Kupası günün maçları ve detaylı maç takvimi...

        2

        3 TEMMUZ CUMA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        02:00 Portekiz-Hırvatistan (TRT1)

        06:00 İsviçre-Cezayir (TRT1)

        21:00 Avustralya-Mısır (TRT1)

        3

        4 TEMMUZ CUMARTESİ YARIN KİMİN MAÇI VAR?

        20:00 Kanada-Fas (TRT1)

        01:00 Arjantin-Yeşil Burun Adaları (TRT1)

        04:30 Kolombiya-Gana (TRT1)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mısır Çarşısı'nda yangın

        Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        "Hayatım eskisine döndü"
        "Hayatım eskisine döndü"
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!