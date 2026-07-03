GÜNÜN MAÇLARI || 3 Temmuz 2026 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
3 Temmuz 2026 günün maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. FIFA Dünya Kupası'nda yükselme mücadelesi veren takımlar kritik karşılaşmalarda sahaya çıkarken, "Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 3 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç takvimi, günün karşılaşmaları, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:22 Güncelleme:
1
Dünya Kupası heyecanı 3 Temmuz Cuma günü birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Turnuvada çeyrek final yolunda kritik mücadelelere sahne olacak maçlar öncesinde futbolseverler günün programını araştırıyor. 3 Temmuz 2026 bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Dünya Kupası günün maçları ve detaylı maç takvimi...
2
3 TEMMUZ CUMA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
02:00 Portekiz-Hırvatistan (TRT1)
06:00 İsviçre-Cezayir (TRT1)
21:00 Avustralya-Mısır (TRT1)
3
4 TEMMUZ CUMARTESİ YARIN KİMİN MAÇI VAR?
20:00 Kanada-Fas (TRT1)
01:00 Arjantin-Yeşil Burun Adaları (TRT1)
04:30 Kolombiya-Gana (TRT1)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ