Dünya Kupası heyecanı 3 Temmuz Cuma günü birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Turnuvada çeyrek final yolunda kritik mücadelelere sahne olacak maçlar öncesinde futbolseverler günün programını araştırıyor. 3 Temmuz 2026 bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Dünya Kupası günün maçları ve detaylı maç takvimi...