Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Belçika Türkiye maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanacak mücadele sonrasında Türkiye İtalya maç sonucu, golleri, özeti ve milli maç takvimi gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Belçika Türkiye maçı ne zaman? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç takvimi...
Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:13 Güncelleme:
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Türkiye-İtalya maçında son düdük sesi geldi. Milli maçın ardından Türkiye İtalya maçının sonucu, golleri ve maç özeti futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Belçika Türkiye maçı ne zaman? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi...
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TÜRKİYE-İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye, İtalya'ya 4-1 kaybetti ve gruptaki 2. yenilgisini aldı.
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TÜRKİYE-İTALYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
A Milli Takımımız'ın tek golünü 47. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
İtalya'da ise sahneye 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi, 27. dakikada Michael Kayode ve 50. dakikada Francesco Pio Esposito çıktı.