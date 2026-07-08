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        Haberler Spor Futbol İngiltere Fulham'ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa!

        Fulham'ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa!

        Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi. İngiliz kulübü, İspanyol teknik adamla 2029 yazına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Fulham'da Arbeloa dönemi

        İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "43 yaşındaki teknik direktör, kendisini 2029 yazına kadar Craven Cottage'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı." denildi.

        Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa, geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş, haziran ayında ise yollarını ayırmıştı.

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