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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlığı

        Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlığı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 9 Ekim Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 21:43 Güncelleme:
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        G.Saray'da Kasımpaşa maçı hazırlığı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın çift idmanla Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarını sürdürecek.

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        #galatasaray
        #süper lig
        #kasımpaşa
        #Antrenman
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