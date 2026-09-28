Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlığı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 9 Ekim Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 21:43 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın çift idmanla Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarını sürdürecek.
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