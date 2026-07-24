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        Haberler Spor Transfer Basketbol STBL Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Şevval Akalan'ı kadrosuna kattı

        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Şevval Akalan'ı kadrosuna kattı

        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 24 yaşındaki oyuncu Şevval Akalan'ı transfer etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Şevval Akalan Galatasaray'da!

        Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yerli rotasyonunu Şevval Akalan ile güçlendirdi.

        Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

        Dış şut tehdidi, sahadaki çalışkanlığı ve enerjisiyle Şevval Akalan’a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı yeni sezonda başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

        Basketbol kariyerine İstanbul Üniversitesi altyapısında başlayan Şevval Akalan, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın takımlarda da forma giydi.

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