Galatasaray tarihinin ilk Rus futbolcusu Batrakov!

Galatasaray, bu yaz transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun ardından Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'u 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Genç oyuncu, böylece sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Rus futbolcu ünvanını aldı.

YABANCI SAYISI 218'E ÇIKTI

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, kulüp tarihindeki 218. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan Batrakov'un transferine kadar 6 kıta ve 54 ülkeden 217 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Batrakov'un transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 218'e yükseldi.

REKLAM

RUSYA MİLLİ TAKIMI İLE 12 MAÇA ÇIKTI

Aleksey Batrakov, Rusya Milli Futbol Takımı ile 12 karşılaşmada görev aldı.

İlk kez 15 Kasım 2024 tarihinde Brunei ile oynanan hazırlık maçında Rusya Milli Futbol Takımı formasını giyen Batrakov, milli takımıyla çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 67 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı giydi.