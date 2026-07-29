Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:41 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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