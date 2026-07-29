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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürdü

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürdü

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:41 Güncelleme:
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        Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı!

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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