Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosunda

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.

Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Tecrübeli forvet, Rusya ile oynanacak hazırlık maçında süre almayacak.

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu da Nijerya'nın aday kadrosunda yer aldı. Ndidi, eleme ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi, Nwaiwu ise sadece eleme maçlarının kadrosuna dahil edildi.

IHEANACHO RUSYA MAÇI KADROSUNDA

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Kelechi Iheanacho ise Nijerya'nın Rusya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.

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OSIMHEN'İN GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 kez ağları havalandırdı.

NİJERYA'NIN FİKSTÜRÜ

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile karşılaşacak. Nijerya, daha sonra ise 6 Ekim'de Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.