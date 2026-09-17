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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı!

        Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı!

        Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Stanimir Stoilov'un sözleşmesinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Göztepe, Stoilov'un sözleşmesini uzattı!

        Süper Lig'de oynadığı 5 maçta galibiyetle tanışamayan ve 2 puanla 18'inci basamakta yer alan Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'la sözleşme yeniledi.

        Kulübün Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, deneyimli çalıştırıcı ile 2028 yılına kadar yola devam edeceklerini açıkladı.

        Rasmus Ankersen, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık. Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz."

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        #Göztepe
        #stailov
        #süper lig
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