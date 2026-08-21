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        İngiltere Premier Lig'de heyecan başlıyor!

        İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı bu akşam başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal, ligin yeni ekibi Coventry City'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        Premier Lig'de heyecan başlıyor!

        İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak Arsenal-Coventry City maçıyla başlıyor.

        Şampiyonluk özlemine 22 yıllık aranın ardından geçen sezon son veren Arsenal, açılış maçında ligin yeni takımı Coventry City'yi ağırlayacak.

        Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

        SON ŞAMPİYON YİNE FAVORİ

        Teknik direktör Mikel Arteta ile istikrarlı ve sabırlı bir şekilde verdiği şampiyonluk mücadelesinde geçen sezon mutlu sona ulaşan Arsenal, yeni sezonda da kadro derinliği ve takım olarak rakiplerinin önünde bir görüntü verdi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e kaybeden Londra temsilcisi, yaptığı takviyelerle tüm kulvarlarda yarışacak kadro kurmayı hedefledi.

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        Orta sahada Bruno Guimaraes, savunmada Piero Hincapie, sol kanatta Christos Tzolis'in takıma hızlı adapte olması ve Community Shield'de Manchester City karşısında alınan 3-0'lık net galibiyetle Arsenal, sezon öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

        GUARDIOLA SONRASI YENİ DÖNEM

        Temmuz 2016'da Manchester City'nin başına geçen ve ligde büyük bir dönüşüme yol açan İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın 10 sezon sonra ayrılmasıyla Premier Lig'de yeni bir dönem başlayacak.

        Ligde Manchester City'nin yanı sıra Chelsea ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu 9 takım, yeni sezonda yeni teknik direktörleriyle mücadele edecek.

        Marco Rose (Bournemouth), Xabi Alonso (Chelsea), Pierre Sage (Crystal Palace), Alvaro Arbeloa (Fulham), Gary O'Neil (Ipswich Town), Andoni Iraola (Liverpool), Enzo Maresca (Manchester City), Matthias Jaissle (Newcastle United) ve Oliver Glasner (Nottingham Forest), dünyanın en gözde liginde başarılı olmak için çaba harcayacak.

        ORTA SAHAYA BÜYÜK YATIRIM

        Premier Lig takımları bu yaz transfere yaklaşık 2 milyar sterlin harcarken, en büyük yatırım orta sahaya yapıldı.

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        Zirve mücadelesi vermek isteyen takımların kasasından orta saha transferleri için yaklaşık 500 milyon sterlin çıktı.

        Chelsea Morgan Rogers'ı, Manchester City Elliot Anderson'ı, Arsenal Bruno Guimaraes'i, son iki sezonu düşmeme mücadelesiyle geçiren Tottenham ise Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'i renklerine bağladı.

        HAALAND'IN GÖZÜ HENRY VE SALAH'IN REKORUNDA

        2023, 2024 ve 2026'da Premier Lig'de gol kralı olan Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu sezon da aynı başarıyı yakalaması halinde Thierry Henry ve Muhammed Salah'ın rekoruna ortak olacak.

        Fransız Thierry Henry Arsenal formasıyla, bu yaz Trabzonspor'a transfer olan Mısırlı yıldız Salah ise Liverpool formasıyla 4'er kez gol kralı olma başarısını göstermişti.

        Haaland, şu ana kadar Premier Lig'de çıktığı 132 maçta 112 gol attı.

        LİGDE YENİ KURALLAR

        Premier Lig'de bu sezondan itibaren çok sayıda yeni kural uygulamaya girecek.

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        Bir oyuncunun taç atışını veya kale vuruşunu kullanması 5 saniyeden uzun sürmesi halinde, taç atışı el değiştirebilecek veya hakem korner kararı verebilecek.

        Bir kalecinin sakatlanarak oyunu durdurmasıyla oluşabilecek taktiksel bir molada teknik direktörler, 1 dakika boyunca saha dışında kalacak bir oyuncu belirleyecek.

        Oyuncu değişikliklerinin 10 saniyeden uzun sürmesi durumunda oyuna yeni giren futbolcu, 1 dakika saha kenarında beklemek zorunda kalabilecek.

        Video yardımcı hakemler (VAR), yanlışlıkla gösterilmiş olmaları halinde artık ikinci sarı kartlara müdahale edebilecek.

        LİGİN YENİ TAKIMLARI

        Premier Lig'de bu sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yanı sıra Ipswich Town ve Coventry City, Championship'ten yeni yükselen takımlar olarak zorlu bir maratona başlayacak.

        Hull City 10, Coventry City ise 25 yıllık Premier Lig özlemine son verirken, 2024'te yükselip geçen sezon düşen Ipswich Town, bir kez daha İngiliz futbol piramidinin en üst liginde boy gösterecek.

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        Bu üç takımdan Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City ve Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Coventry City, kulübede değişikliğe gitmedi. Kieran McKenna'nın Premier Lig'e taşıdığı Ipswich Town ise Gary O'Neil ile sezona başlayacak.

        İLK HAFTANIN PROGRAMI

        Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasının programı TSİ şöyle:

        Bugün:

        22.00 Arsenal-Coventry City

        Yarın:

        14.30 Hull City-Manchester United

        17.00 Everton-Crystal Palace

        17.00 Ipswich Town-Sunderland

        17.00 Nottingham Forest-Leeds United

        19.30 Brentford-Tottenham Hotspur

        23 Ağustos Pazar:

        16.00 Brighton Hove Albion-Aston Villa

        16.00 Manchester City-Bournemouth

        18.30 Newcastle United-Liverpool

        24 Ağustos Pazartesi:

        22.00 Fulham-Chelsea

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        #premier lig
        #Arsenal
        #Hull City
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