İstanbul'da 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

BAKAN BAK: TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK SPOR YATIRIMLARI YAPILIYOR

"Özellikle bu organizasyonun ülkemize kazandırılmasında emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye ve İstanbul aynı zamanda bir spor şehri. Türkiye'de çok büyük spor yatırımları yapılıyor. Özellikle futbola yaptığımız yatırımlar herkes tarafından takdir ediliyor. Bunun işaretleri, örnekleri yaptığımız organizasyonlarda; 2005 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptık. Ardından 2023 yılında yine UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptık. 2009'da UEFA Kupası o zamanki ismiyle o finali organize ettik. 2019 yılında UEFA Süper Kupa finalini organize ettik. Yine sezon Avrupa Ligi finalini İstanbul'da gerçekleştirdik. Gelecek yıl da 2027 Konferans Ligi finalini gerçekleştireceğiz. İspanya Federasyonu'na, Suudi Arabistan yetkililerine ülkemize duydukları güven için, Türkiye'nin ortaya koyduğu lojistik altyapısı, ulaşım altyapısı, spor etkinlikleri kapasitesi nedenleriyle de güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza sporun içinden geldiği için, spora çok büyük yatırımlar yaptığı için huzurlarınızda teşekkür ederiz. Gerçekten sporu çok iyi bilen bir lider ve dünyada Türkiye'nin konumu da ortada. Etrafımızda savaşlar olmasına rağmen, pek çok olay olmasına rağmen çok ciddi şekilde güvenli ortamı oluşturan büyük bir ülke. Bunu sağladığı için de Cumhurbaşkanımıza ve verdiği destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

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🏆 İspanya Süper Kupa heyecanı 2-6 Şubat'ta İstanbul'da yaşanacak; tüm coşku şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında olacak! 📺



🎙️ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:



"Türk sporu için önemli bir gün. Özellikle de bu organizasyonun ülkemize kazandırılmasında emeği… pic.twitter.com/NJD45jnvBV — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2026

"İSPANYA'NIN TAKIMLARININ BİZE GELMESİ BİZİM İÇİN DE ÖNEMLİ"

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın İspanya Süper Kupası için İstanbul'da mücadele edeceklerinin altını çizen Bakan Bak, "Final maçlarının, maçların oynanacağı stadyumları tahsis eden, destek veren Fenerbahçe Kulübümüze, Beşiktaş Kulübümüze, Galatasaray Kulübümüze teşekkür ediyoruz. Onların da bu işte çok büyük katkıları var. Türkiye'de taraftar coşkulu, heyecanlı. Böylesine büyük takımları da burada görecekler. Bunun yanında İspanyol halkı için de burası ulaşım konusunda, lojistik konusunda çok rahat, ulaşımı da kolay. Turizm Bakanımıza da konuyu arz ettik, bilgileri aktardık. Daha detaylı oluyorlar. Özellikle spor turizmi açısından çok önemli bir katkı, önemli bir organizasyon. İspanya'nın takımlarının bize gelmesi bizim için de önemli. İspanya'yı özellikle Gazze için ve Filistin için ortaya koyduğu dik duruş nedeniyle tebrik ediyoruz. İspanya Başbakanı'nın dik duruşu, ortaya koyduğu süreç pek çok çevre tarafından takdir topladı. Onların taraftarlarının gösterdiği hassasiyet, o da çok çok kıymetli. Müthiş bir tavır gösterdiler. Onları burada bekliyoruz. Onları ağırlamak istiyoruz. Onların bu heyecanını görmek istiyoruz. Bir teşekkür de özellikle Suudi Arabistan yetkililerine, Riyad organizasyonunun başındaki yetkililere. Çünkü onlar da burayı tercih ederken çok çok hassas davrandılar. Onların bu davranışları, yaklaşımları çok çok kıymetli bizim açımızdan da. O yüzden İstanbul'da bu işi çok güzel yapacağımıza inanıyoruz. Bu deneyime sahibiz. Devlet olarak her türlü destek için hazırız. Futbol ailesinin güçlenmesini istiyoruz. Futbolun değerinin artmasını istiyoruz. Böylesine önemli kulüplerin de Türkiye'de bu işi organize etmeleri çok çok kıymetli" diye konuştu.

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🏆 İspanya Süper Kupa heyecanı 2-6 Şubat'ta İstanbul'da yaşanacak; tüm coşku şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında olacak! 📺



🎙️ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:



“2-6 Şubat'ta gerçekleşecek, dünya futbolunda önemli bir yere sahip İspanya'nın, La Liga'nın çok… pic.twitter.com/PsW89TLGGh — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2026

"ŞEHRE BİR HEYECAN KATACAK, COŞKU KATACAK"

EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye'nin organize edeceğini söyleyen Osman Aşkın Bak, "O da ülkemizin stadyum kapasitesi, yaptığı yatırımlar açısından da çok çok kıymetli. Bunu da başarıyla organize edecek bir kapasiteye sahibiz. Her şey çok güzel olacak, bence çok güzel bir organizasyon. İspanya Süper Kupası'nın burada yapılacak olması şehre bir heyecan katacak, coşku katacak. Çok üst düzey takımların da burada olması bizim açımızdan önemli. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. İspanyol taraftarlarını, takımlarını bekliyoruz. Suudi Arabistan'a da bu organizasyonda buraya alınmasında verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz gelecek olanlara, organizasyona katkısı olanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Dünya Etnospor'a da teşekkür ediyoruz. Onlar da bu işin organizasyonunda yer aldılar, destek verdiler" şeklinde konuştu.

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🏆 İspanya Süper Kupa heyecanı 2-6 Şubat'ta İstanbul'da yaşanacak; tüm coşku şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında olacak! 📺



🎙️ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:



“Ayrıca biliyorsunuz, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber biz organize edeceğiz. O… pic.twitter.com/37rFOyxZ0p — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2026

BAKAN ERSOY: TÜRKİYE HER ALANDA SEÇKİN BİR KONUMA GELDİ

Türkiye'nin küresel spor ve etkinlik dünyasında önemli bir konuma geldiğini dile getirerek sözlerine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 Buluşması, 64 ülkeden yüzlerce bilim insanının katıldığı Şanlıurfa Dünya Neolitik Kongresi, F1 İstanbul Park'a dönüşü, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonlukla taçlandırdığı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalleri ve UEFA Avrupa Ligi finali. Bu listeyi çok daha fazla çeşitlendirebilir, Türkiye'nin küresel spor ve etkinlik dünyasındaki güçlü konumunu, organizasyonlara ev sahipliği yapmaktaki tartışmasız başarı ve kalitesini tekrar tekrar ortaya koyabiliriz. Bütün bu örnekler, Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin her alanda ne denli muazzam bir mesafe kat ettiğini, ne denli seçkin bir konuma geldiğini, imkan ve kabiliyetleriyle nasıl bir aktör olduğunun göstergesidir. Dünyanın içinden geçtiği süreçler düşünüldüğünde; siyasetten spora, sanattan bilim ve iş dünyasına küresel ölçekte böyle bir güveni tesis etmek ve bunun arkasında en üst düzeyde durmak, söze gerek bırakmadan güçlü ve lider Türkiye gerçeğini gözler önüne sermektedir. Şimdi bu ev sahipliği silsilesine spor alanında güzel bir halka daha eklemiş bulunuyoruz. Futbol dünyasının en büyük ve en fazla izlenen organizasyonlarından biri olan İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılındaki adresi İstanbul. 2-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda İspanya La Liga kulüplerinin önde gelen dört kulübü Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecekler. Bu vesileyle şehrimizde binlerce yabancı sporseveri ağırlayacak, ekranları başında yüz milyonlarcasını da İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız. Organizasyona ilişkin veriler bu buluşmanın küresel boyutunu açıkça gösteriyor. Kupa, dünya genelinde 405 milyonun üzerinde video görüntülendirmesine ve sosyal medya platformlarında 312 milyonun üzerinde gösterime ulaşıyor. Katılımcı kulüplerin toplam küresel taraftar erişimi 700 milyonu aşarken, organizasyon dünyanın hemen hemen her ülkesinde yayın ve medya erişimi sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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"KUPANIN İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞMESİ TESADÜF DEĞİL"

Bakan Ersoy, İstanbul'un dünyanın en büyük etkinliklerine ev sahipliği yapılabilecek sayılı metropollerden biri olduğuna değinerek, "İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da gerçekleşmesi de elbette tesadüf değildir. Bu yılın ilk 7 ayında 10,5 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul; güçlü ulaşım ve konaklama altyapısı, modern tesisleri, organizasyon kabiliyeti ve güvenli şehir kimliğiyle dünyanın en büyük etkinliklerine ev sahipliği yapılabilecek sayılı metropollerden biridir. Bugün şehrimizde 134 binden fazla oda, 275 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite, büyük organizasyonların oluşturduğu uluslararası ziyaretçi hareketliliğini yüksek hizmet standartlarıyla karşılayabilecek güçtedir. İstanbul için çok ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. İnanıyorum ki bu organizasyon Türk ve İspanyol futbolu arasındaki bağı güçlendireceği gibi ülkemizin ve İstanbul'un büyük spor organizasyonlarındaki konumunu da bir kez daha tescilleyecektir" şeklinde konuştu."

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"FORMULA 1, AVRUPA OYUNLARI VE UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ İSTANBUL'UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK"

Formula 1 ve Avrupa Oyunları'nın yanı sıra UEFA Konferans Ligi finalinin yine İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul'un küresel etkinlik merkezi kimliğini güçlendiren bir diğer önemli sportif gelişme ise şüphesiz ki Formula 1'in yeniden Türkiye'ye kazandırılmasıdır. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, İstanbul Park'ta 1 Ekim 2027'de sporseverlere yeniden kapılarını açacak. Ayrıca 2027 yılından itibaren en az beş yıl boyunca daha Formula 1 takviminde yer alacağız. 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyonun fazla televizyon izleyicisine ulaşan ve tribünlerde 670 milyonun fazla seyirci hareketliliği oluşturan Formula 1, dünyanın en yüksek yönlere sahip spor organizasyonlarından biridir. 2027 yılında İspanya Süper Kupası ve F1'in yanı sıra UEFA Konferans Ligi finaliyle 16-17-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'na yine İstanbul'un ev sahipliği yapacak olması, binlerce sporcuyu ağırlayacak olmamızı vurguladığımız İstanbul ve Türkiye tercihini tekrar tekrar perçinlemektedir" dedi.

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🏆 İspanya Süper Kupa heyecanı 2-6 Şubat'ta İstanbul'da yaşanacak; tüm coşku şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında olacak! 📺



🎙️ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulundu.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/90yKsvEN38 — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2026

DAVUT GÜL: İSTANBUL'UMUZ KÜLTÜRDE, SANATTA, SPORDA ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİR ŞEHİR

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuz kültürde, sanatta, sporda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir şehir ve her geçen gün kendi çıtasını daha da ileriye taşıyor. Özellikle sporda stadyumların yapılmasıyla, altyapımızın tamamlanmasıyla, yine kültür ve sanat tesislerimizin bitmesiyle birlikte neredeyse her an uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu etkinliğin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanımız, İspanya ve Suudi Arabistan yetkilileri, bakanlarımız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve destek veren bütün kulüplerimize, Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Turki Al-Sheikh: "Türkiye, Çin ve ABD arasında büyük ve zorlu bir rekabet yaşandı, İstanbul kazandı"

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🏆 İspanya Süper Kupa heyecanı 2-6 Şubat'ta İstanbul'da yaşanacak; tüm coşku şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında olacak! 📺



🎙️ İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamalarda bulundu.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/SduLeSWC2l — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2026

İstanbul'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, "Kardeşim Bilal ile aramızdaki son görüşmenin üzerinden iki aydan az bir süre geçmişken, kısa bir zaman sonra bugün yeniden İstanbul'a gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sana ve İspanyol Federasyonu'na yürüttükleri tüm harika çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, Çin ve Amerika arasında büyük ve zorlu bir rekabet yaşandı ve Allah'a şükürler olsun ki günün sonunda İstanbul kazandı. Şubat ayında ilk kez düzenlenecek harika bir kupa gerçekleşecek ve bu, 2032 Avrupa Şampiyonası öncesinde İstanbul ve Türkiye için harika bir prova olacak. Kasım ayında kardeşim Bilal ve benim harika bir sürprizimiz olacak, aynı şekilde önümüzdeki yıl da. Bu daha başlangıç. Umuyorum ki İstanbul otelleri ve restoranları dolu olur, şubat ayında daha da yoğunlaşacaktır. Teşekkürler Bilal. Sen, senin desteğin ve Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu kadar kısa sürede bu başarı elde edilemezdi. Harika bir iş çıkarıldı. Son olarak Bilal'in çok hoşlanmayacağı bir şey söylemek istiyorum; üç büyük kulübün de burada olmasından dolayı çok mutluyum, özellikle de koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere" şeklinde konuştu.