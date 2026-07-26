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        Konyaspor: 0 - Hull City: 3 | MAÇ SONUCU

        Yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında Konyaspor, İngiliz ekibi Hull City'e 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Konyaspor, Hull City'e mağlup oldu!

        Konyaspor, yeni sezon öncesi İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'le gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-0 mağlup oldu.

        Slovenya'da kamp yapan Konyaspor, özel maçta iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı.

        Enis Destan'ın 28. dakikadaki golüyle öne geçen Hull City, Arif Boşluk'un 52. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

        İngiliz ekibi, Abu Kamara'nın 73. dakikada kaydettiği golle Aluminij Sports Park'tan 3-0 galip ayrıldı.

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