Konyaspor: 0 - Hull City: 3 | MAÇ SONUCU
Yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında Konyaspor, İngiliz ekibi Hull City'e 3-0 mağlup oldu.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
Konyaspor, yeni sezon öncesi İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'le gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-0 mağlup oldu.
Slovenya'da kamp yapan Konyaspor, özel maçta iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı.
Enis Destan'ın 28. dakikadaki golüyle öne geçen Hull City, Arif Boşluk'un 52. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
İngiliz ekibi, Abu Kamara'nın 73. dakikada kaydettiği golle Aluminij Sports Park'tan 3-0 galip ayrıldı.
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