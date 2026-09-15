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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Körfez Basket - Kolossos Rodos: 91-79 (MAÇ SONUCU)

        Körfez Basket - Kolossos Rodos: 91-79 (MAÇ SONUCU)

        Körfez Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turunda maçında Yunan ekibi Kolossos Rodos'u 91-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 20:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Körfez Basket, Yunan ekibini eledi!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turu maçında Körfez Basket, Kolossos Rodos’u 91-79 mağlup etti.

        Körfez Basket, 17 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde bir başka Yunan ekibi Promitheas Patras ile karşılaşacak.

        Salon: Arena SamElyon

        Hakemler: Petar Pesic, Lorenzo Baldini , Edgard Ceccarelli

        Körfez Basket: Boo Buie III 11, Filip Barna 16, Jonathan Davis 15, Oscar Cluff 15, Matthew Antonio Mitchell Jr. 8, Alexis Reese 18, Paulius Danusevicius 5, Mert Akay 1, Altan Çamoğlu 2

        Kolossos Rodos: Jordan Barnett 5, Payton Willis 10, Jackson Kreuser 13, Ezra Manjon 15, Devonte Upson 6, Georgios Kamperidis 15, Calvin Harris 6, Tyler Stevenson 2, Nikos Tsiakmas 7

        1. Periyot: 26-21 (Körfez Basket lehine)

        Devre: 43-41 (Körfez Basket lehine)

        3. Periyot: 70-66 (Kolossos Rodos lehine)

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        #Körfez Basket
        #Kolossos Rodos
        #FIBA Şampiyonlar Ligi
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