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        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron James, Cedi Osman'dan sonra Adem Bona'yla aynı takımda olacak!

        LeBron James, Cedi Osman'dan sonra Adem Bona'yla aynı takımda olacak!

        ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James, Philadelphia 76ers ile birlikte NBA'de 4. farklı takımda forma giyecek. 41 yaşındaki ABD'li yıldız, Cedi Osman'ın ardından bir diğer milli basketbolcu Adem Bona'nın da takım arkadaşı olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        Cedi'den sonra Adem'le aynı takımda!

        Yıldız basketbolcu LeBron James, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, NBA'de gelecek sezon Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta yer alacağını duyurdu. Son olarak Los Angeles Lakers'ta oynayan LeBron, geçtiğimiz haziran ayında takımdan ayrılmıştı.

        Kariyerinde yeni bir sayfa açan 41 yaşındaki basketbolcu, Philadelphia ile birlikte NBA'de 4. farklı takımında formaya giyecek. 2003 yılında Cleveland Cavaliers tarafından 1. sırada draft edilerek NBA'e adım atan LeBron James, geride kalan 23 sezonda gösterdiği performansla adını efsaneler arasına yazdırdı.

        3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYON OLDU

        2003 yılından 2010'a kadar Cleveland'da oynayan James daha sonra Miami Heat'a geçti. Yıldız basketbolcu ilk şampiyonluklarını Miami ile 2012 ve 2013 yıllarında yaşadı. Burada geçirdiği 4 yılının ardından tekrar Cleveland Cavaliers'a dönen 41 yaşındaki basketbolcu, 2016 yılında da şampiyon oldu. 2018 yılında önemli bir karar alan LeBron James, rotasını Batı Konferansı'na çevirdi ve Los Angeles Lakers ile anlaştı. James, 2020 yılında da Lakers ile şampiyonluk kazandı ve kariyerindeki şampiyonluk sayısını 4'e çıkardı.

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        NBA tarihinin en skorer oyuncusu ünvanının sahibi olan LeBron James, 4'er kez de normal sezon ve finallerin MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi. James ayrıca 22 kez de All-Star seçilme başarısı gösterdi.

        41 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Lakers ile 20.9 sayı ve 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Yıldız oyuncu NBA'de geride kalan 23 sezonda ise 26.8 sayı, 7.5 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı.

        CEDİ'DEN SONRA ADEM BONA İLE DE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

        Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ile anlaşan LeBron James, ikinci kez Türk bir oyuncuyla takım arkadaşı olacak. LeBron daha önce ikinci Cleveland döneminde milli basketbolcu Cedi Osman ile birlikte oynadı.

        James'in, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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