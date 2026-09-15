Liverpool: 3 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Liverpool, evinde Tottenham Hotspur'u 3-1 yenerek tur atladı. Kırmızılar'a zaferi getiren golleri Mac Allister, Gakpo ve Szoboszlai kaydetti.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 23:55 Güncelleme:
Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. turunda karşılaştığı Tottenham'ı 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
Anfiled'da oynanan maçta perdeyi Mac Allister açıktı. Arjantinli yıldız 21. dakikada kaydettiği golle Kırmızılar'ı 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Liverpool üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi ikinci yarıya da etkili başladı. 54. dakikada sahne alan Gakpo farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Tottenmah 69'da Gallagher ile farkı bire indirdi: 2-1.
90+1'de Szoboszlai son sözü söyledi: 3-1.
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