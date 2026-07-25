Manchester City, Abdukodir Khusanov'la sözleşme uzattı!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City, iç transferde mutlu sona ulaştı...

Manchester temsilcisi, Özbek stoper Abdukodir Khusanov'un sözleşmesinin 2031'e kadar uzatıldığını açıkladı.

"BENİM İÇİN HARİKA BİR GÜN"

İmza sonrası konuşan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Bu benim ve ailem için harika bir gün. Manchester City'deki geleceğimi uzattığım için çok mutluyum. Buraya geldiğim günden bu yana her anın keyfini çıkardım ve her geçen gün geliştiğimi hissediyorum. Şimdi hedefim Enzo Maresca ve ekibini etkilemek ve takımda düzenli forma giymek." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Özbek stoper, 2 bin 817 dakika sahada kaldı.