Manchester City'e İngiliz genç kanat: Jeremy Monga

İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City, geleceğe yönelik bir transfer daha yaptı...

Manchester ekibi, Leicester City forması giyen 17 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jeremy Monga'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Man. City'nin bu transfer için kasasından 10 milyon Pound (yaklaşık 11.7 milyon Euro) çıkacağı kaydedildi.

Jeremy Monga geçtiğimiz sezon 30 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.088 dakika sahada kaldı.