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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Diğer Galatasaray Diego Forlan'dan Lucas Torreira'ya davet!

        Diego Forlan'dan Lucas Torreira'ya davet!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görevinden istifa eden Marcelo Bielsa'nın yerine Uruguay Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Diego Forlan, Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'yı milli takıma çağırdı. Torreira, Marcelo Bielsa döneminde sadece 1 kez kadroya davet edilmiş ve süre bulamamıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:49 Güncelleme:
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        Forlan'dan Torreira'ya davet!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve takımdaki oyuncularla arasında problem yaşanan Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımı'ndan istifa etmişti.

        Kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid ve Inter gibi kulüplerin forması giyen Diego Forlan, Bielsa'nın yerini aldı. Son olarak Uruguay U20 takımının başında bulunan Forlan, Japonya ve Güney Kore ile oynanacak hazırlık maçları için aday kadroyu belirledi.

        TORREIRA'YA DAVET

        Marcelo Bielsa döneminde sadece 11 Haziran 2025 tarihinde oynanan Venezuela maçında kadroya davet edilen ancak süre bulamayan Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Diego Forlan ile birlikte milli takıma geri dönebilir.

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        Forlan, tecrübeli futbolcuyu Japonya ve Güney Kore maçları için kadroya dahil etti.

        Lucas Torreira, Bielsa'nın gelişiyle birlikte yaklaşık 4 yıldız milli takım formasını giyemedi.

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        #diego forlan
        #Lucas Torreira
        #galatasaray
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