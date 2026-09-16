2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve takımdaki oyuncularla arasında problem yaşanan Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımı'ndan istifa etmişti.

Kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid ve Inter gibi kulüplerin forması giyen Diego Forlan, Bielsa'nın yerini aldı. Son olarak Uruguay U20 takımının başında bulunan Forlan, Japonya ve Güney Kore ile oynanacak hazırlık maçları için aday kadroyu belirledi.

🇺🇾 Uruguay'ın aday kadrosu açıklandı! 📋



✅ Lucas Torreira pic.twitter.com/B8p7hCG52T — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

TORREIRA'YA DAVET

Marcelo Bielsa döneminde sadece 11 Haziran 2025 tarihinde oynanan Venezuela maçında kadroya davet edilen ancak süre bulamayan Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Diego Forlan ile birlikte milli takıma geri dönebilir.

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Forlan, tecrübeli futbolcuyu Japonya ve Güney Kore maçları için kadroya dahil etti.

Lucas Torreira, Bielsa'nın gelişiyle birlikte yaklaşık 4 yıldız milli takım formasını giyemedi.