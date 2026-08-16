Metalist 1925 Kharkiv: 0 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin 3. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Metalist 1925 Kharkiv'i 1-0 mağlup etti. Maçın hemen başında Newerton'un kaydettiği golle kazanan ve sezona 3'te 3 yaparak başlayan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 9'a çıkardı. Metalist 1925 Kharkiv ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 17:39 Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Metalist 1925 Kharkiv ile deplasmanda karşılaştı.
Metalist Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.
Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golü 1. dakikada Martins da Silva Newerton attı.
ARDA TURAN'LI SHAKHTAR KAYIPSIZ İLERLİYOR
Bu sonucun Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv ise 3 puanda kaldı.
Arda Turan'ın öğrencileri, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.
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