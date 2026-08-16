Metalist 1925 Kharkiv: 0 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU

Ukrayna Premier Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Metalist 1925 Kharkiv ile deplasmanda karşılaştı.

Metalist Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golü 1. dakikada Martins da Silva Newerton attı.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR KAYIPSIZ İLERLİYOR

Bu sonucun Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv ise 3 puanda kaldı.

Arda Turan'ın öğrencileri, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.